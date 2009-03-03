Луценко відповів ПР, щоб на свого Піскуна подивилися

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО радить Партії регіонів розглянути діяльність Святослава ПІСКУНА, який свого часу на посаді генпрокурора і давав санкцію на притягнення заступника голови партії Бориса КОЛЕСНІКОВА до кримінальної відповідальності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила керівник Департаменту зв’язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України Інна КИСІЛЬ, цитуючи слова міністра.

«Рекомендую Партії регіонів провести внутрішньопартійне розслідування з притягненням до відповідальності екс-генпрокурора С.ПІСКУНА, який санкціонував у свій час притягнення до кримінальної відповідальності Б.КОЛЕСНІКОВА», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, коментуючи сьогоднішню ініціативу народного депутата Нестора ШУФРИЧА створення парламентської ТСК щодо причин та обставин порушення кримінальної справи проти Б.КОЛЕСНІКОВА з подальшим взяттям його під варту.

Водночас, коментуючи вирок суду, який засудив колишнього співвласника донецького торговельного центру «Білий лебідь» Бориса ПЕНЧУКА до 8 років позбавлення волі, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що це є «занадто суворе рішення», яке викликає підозри в цинічній розправі над людиною, яка посміла випустити книгу «Донецька мафія».

Як зауважила І.КИСІЛЬ, Ю.ЛУЦЕНКО, тим не менше, вважає цей вирок «логічним завершенням справи», в ході якої він (Б.ПЕНЧУК – УНІАН) зізнався у лжесвідченнях».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Партія регіонів заявила, що вимагає покарати замовників кримінальної справи, порушеної проти Б.КОЛЕСНІКОВА.

“Цими днями в Україні завершився судовий процес над громадянином, якого помаранчева влада зробила своїм знаряддям у політичному переслідуванні одного з лідерів Партії регіонів Бориса КОЛЕСНІКОВА. Суд довів, що громадянин Б.ПЕНЧУК фальшиво свідчив проти Бориса КОЛЕСНІКОВА і намагався вимагати раніше отримані гроші”, - зазначається у документі.

У Партії регіонів заявляють, під час судового процесу “виплили факти, які дають усі підстави стверджувати про те, що тодішній (і нинішній) міністр внутрішніх справ особисто організовував фальсифікацію справи проти Бориса КОЛЕСНІКОВА, використовуючи громадянина Б.ПЕНЧУКА як інструмент, як слухняну маріонетку, яка давала необхідні для переслідування, хоч і неправдиві, свідчення”.