"Наша Україна" розірвала коаліційну угоду з БЮТ у Львові

Міжфракційне об’єднання «Наша Україна» у Львівській обласній раді в односторонньому порядку розірвало коаліційну угоду про співпрацю із фракцію БЮТ у Львівській обласній раді.

Про це сьогодні повідомив під час пленарного засідання сесії Львівської обласної ради депутат обласної ради від НСНУ Олег МАНДЮК.

За його словами, таке рішення «нашоукраїнців» пов‘язане «з голосуванням БЮТ у Верховній Раді за відставку Володимира ОГРИЗКА з посади міністра закордонних справ ».

«Міжфракційне об’єднання «Наша Україна» у Львівській обласній раді знімає із себе всі зобов‘язання, які були передбачені коаліційною угодою про співпрацю із фракцією БЮТ у Львівській обласній раді», - наголосив представник НСНУ.