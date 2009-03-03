Кабмін збирається повернути ХМЗ без обговорення з нинішніми власниками

Уряд має намір у судовому порядку скасувати угоду про передачу пакета акцій Херсонського машинобудівного заводу (ХМЗ) від одного власника до іншого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні журналістам виконуючий обов`язки голови Фонду державного майна Дмитро ПАРФЕНЕНКО.

«Я звертаю увагу, що спочатку це не було приватизацією, і як наслідок, ні про яку реприватизацію не йдеться в принципі», – сказав Д.ПАРФЕНЕНКО.

Виконуючий обов`язки голови ФДМУ повідомив, що спочатку державний пакет акцій Херсонського машинобудівного заводу без узгодження з державою було відчужено і передано до статутного фонду «Украгромашінвест».

«Правління підприємства на свій страх і ризик самостійно продало цей пакет, а після цього на «Херсонських комбайнах», де власником 50% акцій вже став новий власник, почалася процедура банкрутства, в процесі якої з`явилася санація, інвестор і було підписано мирову угоду, відповідно до якої інвестор Херсонського машинобудівного заводу гасить заборгованість, а як компенсацію одержує майно всього акціонерного товариства», – пояснив він.

За словами Д.ПАРФЕНЕНКО, Фонд держмайна угледів ряд порушень законодавства при укладанні мирової угоди. При цьому він уточнив, що уряд має намір звернутися до Генеральної прокуратури з дорученням виступити на користь держави з метою відміни всіх трансакцій.

За словами в.о. голови Фонду держмайна, врегулювання питання про передачу ХМЗ у власність держави не планується обговорювати з нинішніми його власниками. «Чому ми повинні з власниками щось узгоджувати? Коли власники одержували цей пакет акцій, вони ж не узгоджували передачу акцій з холдингу «Украгромашінвест» з державою! Тому держава має право поставити питання про те, щоб повернутися до початкової ситуації та забезпечити стабільну роботу підприємства», – зазначив Д.ПАРФЕНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем’єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО під час наради з представниками профспілки і трудового колективу Херсонського машинобудівного заводу заявила, що ініціює розробку проекту закону про передачу неефективно працюючих приватних підприємств у державну власність.

«Я не виключаю, що ми спеціальний закон вноситимемо до парламенту про повернення державі, якщо власники підприємств не здатні управляти підприємством», – сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Довідка УНІАН. З початку лютого працівники ХМЗ проводять акції протесту, вимагаючи виплату 5,5 млн. грн. боргів із зарплати. 3-го лютого вони захоплювали адміністративну будівлю заводу, а 2 березня – одне з приміщень ОДА.

ТОВ «Херсонський машинобудівний завод» було створено на базі виробничих потужностей ВАТ «Херсонські комбайни» в 2006 році. Підприємство спеціалізується на виробництві складної сільськогосподарської техніки. ХМЗ входить до структури ТОВ «НВП «БілоцерковМАЗ» (Біла Церква). Підприємство є єдиним в Україні виробником зернозбиральних комбайнів «Славутич».