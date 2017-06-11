Перші країни-члени ЄС відкрили безвіз для українців

Країни-члени Європейського Союзу та інші країни Шенгенської зони впродовж ночі 11 червня запроваджуватимуть безвізовий режим для громадян України поетапно відповідно до свого часового поясу.

Читайте також"Прощай, немытая Россия": Порошенко процитував російських поетів, говорячи про український безвіз (відео)

Першими країнами, які відкрили безвіз для громадян України, стали Греція, Кіпр, Болгарія, Румунія, Литва, Латвія, Естонія та Фінляндія.

Громадяни України, які мають біометричні паспорта, можуть відвідувати ці країни, вже починаючи з 00.01 за київським часом.

Як повідомляв УНІАН, відсьогодні, 11 червня, набуло чинності рішення Ради Європейського Союзу про запровадження безвізового режиму для короткострокових поїздок громадян України до 30 країн Євросоюзу та Шенгенської зони.