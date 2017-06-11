"Україна належить до Європи": глава МЗС Норвегії привітав українців з безвізом

15:45, 11 червня 2017
Політика
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З сьогоднішнього дня українці можуть подорожувати без віз до Норвегії та решти країн Європи.

Відсьогодні українці можуть подорожувати до Європи без віз / фото УНІАН

Міністр закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде привітав українців із набуттям чинності безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та Шенгенської зони й наголосив, що Україна належить до Європи.

Про це він написав у Twitter.

"З сьогоднішнього дня українці можуть подорожувати без віз до Норвегії та решти країн Європи. Вітання. Україна належить до Європи", - наголосив Бренде.

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Як повідомляв УНІАН, Норвегія є учасницею Шенгенської угоди, і відповідно від сьогодні, з набуттям чинності безвізового режиму між Україною та ЄС, українці, які мають біометричні паспорти, можуть вільно подорожувати і пересуватися в межах цієї країни не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.

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Теги: #Безвіз з Норвегією для українців#введення безвізу для України