"Україна належить до Європи": глава МЗС Норвегії привітав українців з безвізом

Міністр закордонних справ Королівства Норвегія Бьорге Бренде привітав українців із набуттям чинності безвізового режиму з країнами Європейського Союзу та Шенгенської зони й наголосив, що Україна належить до Європи.

Про це він написав у Twitter.

"З сьогоднішнього дня українці можуть подорожувати без віз до Норвегії та решти країн Європи. Вітання. Україна належить до Європи", - наголосив Бренде.

Читайте такожМіністр закордонних справ перевірив, як працює безвіз (фото)

Як повідомляв УНІАН, Норвегія є учасницею Шенгенської угоди, і відповідно від сьогодні, з набуттям чинності безвізового режиму між Україною та ЄС, українці, які мають біометричні паспорти, можуть вільно подорожувати і пересуватися в межах цієї країни не більш як 90 днів протягом будь-якого 180-денного періоду.