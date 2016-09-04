У Аккерманській фортеці проходить Всеукраїнський болгарський собор (фото)

Як повідомляє Асоціація болгар України, яка є організатором заходу, цей собор приурочений до 25-річчя незалежності України і вважається головною соціально-культурною подією діаспори.

У старовинній Аккерманській (Білгород-Дністровській) фортеці, за попередніми даними, зібралося близько 10 тисяч чоловік. Мета заходу - збереження та розвиток традицій, примноження історичних, культурних та освітніх досягнень болгарського етносу в Україні.

Зазначається, що в програмі собору - театралізовані вистави за участю кукерів – болгарських карнавальних героїв, гала-концерт 50 народних ансамблів України, Молдови та Болгарії, демонстрація болгарського декоративно-прикладного мистецтва та дегустація болгарської національної кухні, змагання воїнів-богатирів.

Серед гостей собору - депутати Європарламенту, Верховної Ради України, Народних зборів Болгарії, керівники дипломатичних представництв, глави регіонів України та Молдови, представники національно-культурних об'єднань Одещини, а також зірки української і болгарської естради Катерина Бужинська, Веселін Марінов та Ілія Луков.

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Президент України Петро Порошенко у привітанні учасникам, гостям та організаторам Всеукраїнського болгарського собору зазначив, що цей захід об'єднує болгарську громаду, сприяє збереженню її історичної і духовної спадщини, етнічної самобутності.

«Болгари України по праву займають одне з провідних місць в нашій багатонаціональній сім'ї. Сьогодні ваша самовіддана праця є вагомим внеском у розвиток нової європейської держави. Щиро вдячний вам за патріотизм і послідовну державну позицію», - йдеться у привітанні, оприлюдненому на сайті глави держави.

Нагадаємо, Порошенко народився в Болграді - єдиному місті України з болгарською більшістю.

Як повідомляє "Топор", в рамках масштабного етно-національного фестивалю болгар України пройшов і багатонаціональний парад, в якому взяли участь представники різних національностей, що населяють українську Бессарабію та інші області України.

Відкрив парад 92-річний старійшина болгарського руху України і громадський діяч Геннадій Коєв.

Болгари, гагаузи, молдавани, українці Одеської області (села Болградського, Арцизького, Ізмаїльського, Саратського, Кілійського, Тарутинського, Татарбунарського районів), а також болгари Кіровоградської і Запорізької області пройшли в національних вбраннях в стінах Аккерманської фортеці.