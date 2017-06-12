"Россия без Путина": у Москві та Петербурзі мітингують проти корупції, сотні затриманих (фоторепортаж, відео)

16:45, 12 червня 2017
Політика
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У Москві на антикорупційному мітингу затримано вже понад 400 осіб, в Пітері – близько 300.

Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Мітинг у Москві
Мітинг у Москві /  © REUTERS
Москва
Москва /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Вулиця Тверська у Москві
Вулиця Тверська у Москві /  © REUTERS
Вулиця Тверська у Москві
Вулиця Тверська у Москві /  © REUTERS
Протесты в Москве
Протесты в Москве /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
Затримання у Петербурзі
Затримання у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Затримання у Петербурзі
Затримання у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Протести у Москві
Протести у Москві /  © REUTERS
Протести у Петербурзі
Протести у Петербурзі /  © REUTERS
Затримання у Москві
Затримання у Москві /  © REUTERS
© REUTERS
© REUTERS
© REUTERS

У столиці РФ поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

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За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

Крім того, у Москві в натовпі мітингувальників хтось розпорошив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

У центрі Москви тисячі росіян скандували "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Затримання супроводжується гаслами "Позор".

Крім того, у Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверську перекрито кількома рядами поліції.

У Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН оточили учасників антикорупційної акції й почали їх затримувати. Учасники мітингу скандували "Россия будет свободной" і "Позор".

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Теги: #мітинги в Росії#затримання учасників акцій протесту#мітинг у Москві#мітинг у Петербурзі