"Россия без Путина": у Москві та Петербурзі мітингують проти корупції, сотні затриманих (фоторепортаж, відео)

У столиці РФ поліція проводить вибіркові затримання на вулиці Тверській, куди російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг.

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За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

Крім того, у Москві в натовпі мітингувальників хтось розпорошив перцевий газ. Поліція при цьому оснащена протигазами.

У центрі Москви тисячі росіян скандували "Раз, два, три, Путин уходи", "Россия без Путина", "Путин - вор", "Медведева в отставку", "Свободу Алексею Навальному". Затримання супроводжується гаслами "Позор".

Крім того, у Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверську перекрито кількома рядами поліції.

Полиция уже избивает дубинками людей. Всех, без разбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

У Санкт-Петербурзі співробітники ОМОН оточили учасників антикорупційної акції й почали їх затримувати. Учасники мітингу скандували "Россия будет свободной" і "Позор".