У Раді хочуть українізувати друковані ЗМІ

У Раді зареєстрований законопроект, який передбачає введення мовних квот для друкованих ЗМІ. Так, 50% тексту в них має бути українською.

Про це заявила голова комітету парламенту з питань інформаційної політики, нардеп від "Народного фронту" Вікторія Сюмар в інтерв'ю ЛІГА.net.

"Якщо говорити не про інтернет-ЗМІ, а про пресу, то у нас є законопроект, що передбачає 50% україномовного контенту для друкованих ЗМІ", - зазначила вона.

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Також Сюмар розповіла, що вона - прихильник того, щоб держава пішла шляхом стимулювання, а не директив: щоб зробили для тих, хто дотримується цієї квоти, якісь податкові пільги або пільги із розповсюдження.

"Але тут ми ще будемо думати, як краще прописати, оскільки норми цього проекту переплітаються і з нормами мовних законів й нормами законопроектів від Кабміну, які зараз на розгляді в комітеті з питань інформполітики, які стосуються друкованих ЗМІ", - наголосила депутат.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо мови в аудіовізуальних (електронних) засобах масової інформації" (№5313), встановивши для загальнонаціональних каналів квоту в 75% для передач і фільмів українською мовою і 60% - для місцевих.