Тимошенко відмовляється говорити про свою участь у президентських виборах

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що з огляду на можливість внесення змін до Конституції не хоче говорити про свою участь у президентських виборах.

Про це вона заявила в інтерв’ю французькій газеті “La Croix”.

“Ми обговорюємо можливі зміни до Конституції, щоб знати, чи хочемо ми зберегти модель парламентської республіки, чи рухатися до президентської моделі. Саме тому я не хочу робити заяв щодо моєї участі (у президентських виборах – УНІАН)”, - сказала український прем’єр.

Вона зазначила, що президентська кампанія в Україні ще не розпочалася. Водночас Ю.ТИМОШЕНКО висловила задоволення тим, що в Україні, за її словами, з 2005 року існує політична конкуренція, в якій вона також бере участь як лідер політичної партії.

Прем’єр також наголосила, що сьогодні уряд працює “день і ніч” над подоланням економічної кризи, а тому подумає про президентську кампанію трохи пізніше.