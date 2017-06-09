Журналісти розповіли про "таємний офіс" прокурорів на Львівській площі (відео)

На Львівській площі в Києві розташований бізнес-центр, до якого часто заходять як нинішні народні депутати (зокрема, й ті, стосовно яких у ГПУ є кримінальні провадження), так і співробітники прокуратури, включно з нинішнім генпрокурором Луценком.

Журналісти вирішили дізнатися, чи не виконують вони, користуючись своїм впливом та зв’язками, функції таких собі тіньових посередників між правоохоронцями й людьми, в яких можуть бути проблеми із законом.

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Про це йдеться в розслідуванні програми «Схеми», спільного проекту Радіо Свобода та каналу «UA:Перший».

Зокрема, тут можна було побачити два автомобілі «Тойота Кемрі», якими користується генеральний прокурор Юрій Луценко, і ще одну відомчу автівку ГПУ, яка часто виїжджала з воріт центрального офісу Генпрокуратури.

Також, з будівлі виходив начальник Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення ГПУ Костянтин Моргун, який їхав звідти пізно ввечері на службовому авто.

У той же день невдовзі після Луценка та Моргуна будівлю залишили колишній заступник генпрокурора Анатолій Даниленко та його бізнес-партнер і екс-депутат Київської міськради Геннадій Ільїн, перший заступник голови СБУ Павло Демчина, а також близька до Юрія Луценка людина Ярослав Максимець, який керував апаратом МВС, коли той був міністром.

За спостереженнями «Схем», бокову частину офісного центру постійно використовують три людини: екс-генпрокурор Віталій Ярема, його екс-заступник Анатолій Даниленко та бізнес-партнер останнього – Геннадій Ільїн.

Костянтин Моргун у той час, як Віталій Ярема очолював Генеральну прокуратуру, обіймав посаду заступника начальника Головного управління кадрів та посаду начальника управління справами ГПУ. У травні 2016 року вже Юрій Луценко призначив Моргуна на посаду начальника Департаменту інформаційних технологій, документального та матеріально-технічного забезпечення Генпрокуратури.

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У той же час дружина Костянтина Моргуна разом із братом Віталія Яреми є засновниками товариства з обмеженою відповідальністю «ЛАН-ПЕРЕЯСЛАВ».

«Схеми» зазначають, що цю будівлю на Львівській площі, яку відвідував Луценко та вищезазначені особи, побудували за скандальних обставин замість реконструкції фонтану члени родини Даниленка та Ільїна.

Ще минулого року біля цього самого офісного приміщення журналісти помітили заступника генерального прокурора та головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Попри те, що робочий день ще не закінчився, до офісного приміщення періодично приїжджають службові автомобілі Генпрокуратури.

Зокрема, автомобіль привозив Олександра Кондратенка, який у травні 2016-го він був призначений на посаду заступника начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва. У 2014-му він працював на посаді керівника апарату генпрокурора Віталія Яреми, а до того – під його керівництвом, ще коли той у 2014 році обіймав посаду першого віце-прем’єр-міністра.

Під час одного з таких візитів перед Кондратенком будівлю залишили екс-генпрокурор Віталій Ярема, екс-начальник головного управління МВС у місті Києві, а нині перший заступник голови Одеської ОДА Олександр Терещук; Анатолій Даниленко, екс-перший заступник начальника Нацполіції Василь Паскал.

Журналісти також помічали, як із будівлі виходить чоловік, схожий на прокурора Кіровоградської області Анатолія Коваленка, а номерний знак автівки, в яку він сідає, зареєстрований на Кіровоградську прокуратуру. Ще один відвідувач, схожий на прокурора Запорізької області Валерія Романова, сідає в авто, яке зареєстроване на Запорізьку прокуратуру.

Також «Схеми» зафіксували як офісне приміщення залишає керівник прокуратури Київської області – Дмитро Чібісов із папкою в руці. Прокурор Київської області в офіс на Львівську площу приїхав у робочий час на відомчій автівці з водієм.

Ще одного дня у розпал робочого дня (о 15:04) до парковки на Львівській площі під’їхала «Тойота Кемрі», зареєстрована на прокуратуру Криму, з якої виходить прокурор АР Крим Гюндуз Мамедов. Автомобілі, якими користуються Віталій Ярема та Анатолій Даниленко, у цей час стоять на парковці.

«Схеми» надіслали запит до ГПУ з питанням: з якою метою співробітники органів прокуратури, за якими закріплені вищезазначені автомобілі, відвідували офіс на Львівській площі.

Цього ж дня офісний центр відвідував Дмитро Кащук, який у 2014 році обійняв посаду голови Державної служби геології та надр. Щойно Кащук вийшов із офісу на Львівській площі з паперами, як до нього під’їхав на той момент керівник Держслужби геонадр Микола Бояркін. Вони спочатку поспілкувались надворі, а згодом на одній автівці залишили офісну парковку.

Серед відвідувачів офісу на Львівській площі журналісти помітили і народного депутата від групи «Воля Народу» Олеся Довгого. У 2006 році, коли мером Києва був Леонід Черновецький, він обіймав посаду секретаря Київської міської ради. Прокурор Юрій Луценко нині часто наголошує на тому, що прокуратурою активно розслідуються земельні оборудки того часу.

Приїжджав сюди і колишній народний депутат від Партії регіонів, бізнесмен Володимир Продівус.

У телефонній розмові з журналістами екс-заступник генпрокурора Анатолій Даниленко заперечив, що він якимось чином впливає на роботу прокуратури. Також "Схеми" поцікавилися в нього, чи має офіс на Львівський площі екс-генпрокурор Ярема, але відповіді не отримали.

Сам Віталій Ярема переконує, що офісу у приміщенні на Львівській площі не має: «Я сьогодні вільна людина, живу в вільній країні і заходжу в це приміщення до своїх друзів, в мене там є місце, де я можу посидіти попрацювати, але це не є офіс».

За словами Яреми, після відставки з посади генпрокурора він займається юридичною діяльністю та надає консультації. Також Ярема запевнив, що Юрій Луценко не радився з ним, коли обійняв посаду генпрокурора.

А от Юрій Луценко переконує, що перед призначенням обговорював з Яремою ситуацію: «Очевидно, що він, як колишній генпрокурор і мій добрий товариш, пояснював, на що би я мав (без юридичної освіти) звернути увагу, коротко охарактеризував проблеми».

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На питання про те, навіщо заступник начальника Департаменту забезпечення діяльності керівництва ГПУ Олександр Кондратенко навіть у робочий час приїжджає в офіс на Львівську площу, Ярема відповів так: «Ну і що? Ну і що? В чому суть? В чому порушення цієї людини або моє порушення? Ви зверніть увагу, скільки разів він заходить в туалет в робочий час!»

Також Ярема запевнив, що не зустрічався з депутатом Олесем Довгим та Володимиром Продівусом.

У телефонній розмові Анатолій Даниленко повідомив, що до нього не ходять співробітники прокуратури: «Буває що з кимось може і спілкуюся, але до мене в офіс вони не ходять».

Натомість генеральний прокурор Юрій Луценко спростовує вплив Анатолія Даниленка та Віталія Яреми на прокуратуру.