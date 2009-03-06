Проект «Леонід Данилович» політологи вважають жартом

Ряд політологів вважають жартом заяви екс-президента України Леоніда КУЧМИ про його можливе повернення на цю посаду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку сьогодні на прес-конференції в Києві висловили директор Центру прикладних політичних досліджень «Пента» Володимир ФЕСЕНКО та політтехнолог Тарас БЕРЕЗОВЕЦЬ.

«Повернення КУЧМИ, на мій погляд, це штучна тема, це, скоріше, було іронічно-саркастичне припущення, це роздуми подивитися, а що буде», - сказав В.ФЕСЕНКО, додавши при цьому, що «насправді я б не розглядав серйозно шанси КУЧМИ». Зокрема, зазначив експерт, якщо подивитися на результати опитувань, рейтинг довіри до Л.КУЧМИ нижче, ніж до Віктора ЮЩЕНКА.

«Це жарт: треба якось відволіктися від того, що маємо», - зауважив він.

Такої самої думки дотримується і Т.БЕРЕЗОВЕЦЬ. «Немає серйозного проекту “Леонід Данилович” хоча він і серйозно піариться останнім часом», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 березня Л.КУЧМА сказав, що на короткий термін готовий знову стати главою Української держави.

"Я на короткий термін згоден. Щоб подивитися на своїх колишніх опричників, перш за все... Давайте поживемо - побачимо", - сказав Л.КУЧМА, відповідаючи на питання, чи не збирається він балотуватися на пост Президента України.

Л.КУЧМА також упевнений, що коли він керував країною українці жили краще, ніж зараз.

Довідка УНІАН. Л.КУЧМА двічі обирався Президентом України – у 1994 і 1999 роках.