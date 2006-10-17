Наша Україна не підтримає проект бюджету-2007, якщо...

"Наша Україна" не підтримуватиме проект бюджету-2007, якщо не будуть враховані її пропозиції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив член фракції "Наша Україна", голова Комітету ВР з питань фінансів і банківської діяльності Петро ПОРОШЕНКО сьогодні журналістам.

Серед пропозицій П.ПОРОШЕНКО, зокрема, назвав ліквідацію стабілізаційного фонду, який пропонується створити в сумі 3 млрд. грн. Крім того, «Наша Україна» пропонує збільшення фінансування соціальних програм, Збройних сил і місцевих бюджетів, а також створити прозорий механізм розподілу коштів на капіталовкладення.