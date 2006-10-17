Заклики до федералізму є антиконституційними

Народний депутат, представник Президента у Верховній Раді Юрій КЛЮЧКОВСЬКИЙ наголошує, що заклики до запровадження федеративного державного устрою в Україні суперечать Конституції.

Про це повідомляє прес-служба партії “Наша Україна”.

“Багатовікова боротьба за соборність України категорично заперечує ідеї якогось федералізму. Україна є унітарною держави. Це положення першої частини першого розділу Конституції України. І ніхто це положення не зможе змінити, хіба що зруйнувавши саму державу”, – сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

За його словами, усілякі спроби запровадити федералізм в Україні будуть викликати лише внутрішні проблеми в державі і абсолютно не будуть сприяти консолідації українського суспільства. Депутат вважає, що той, хто виступає за федералізм, насправді хоче поділу України і, таким чином, пропагує сепаратизм.

“Але їм це не вдасться, тому що, аби вносити зміни до Конституції, потрібно, аби їх прийняли 300 депутатів у Верховній Раді. А потім це питання виноситься на референдум. Думаю, до такого розвитку подій ніхто не допустить, це просто неймовірний сценарій, - сказав Ю.КЛЮЧКОВСЬКИЙ.

Як повідомлялося, екс-глава Луганської облради, голова ВР з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Віктор ТИХОНОВ сьогодні заявив, що Україна рано чи пізно прийде до федералізму «Я упевнений, що, врешті-решт, ми все рівно прийдемо до цього. Не можна об`єднати в єдине ціле Захід і Схід! - сказав він.