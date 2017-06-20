Порошенко пояснив, чому для нього важливо зустрітися з Трампом раніше від Путіна

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна має міцну двопартійну підтримку в США, а під час зустрічі із Дональдом Трампом йому вдасться "озброїти інформацією" всіх. Про це повідомляє його прес-служба, відзначаючи, що під час робочого візиту до Сполучених Штатів президент проведе ряд зустрічей та переговорів.

Читайте такожТіллерсон розробив план розвитку відносин між США і Росією - BuzzFeed«Подивіться яку потужну і фантастичну підтримку ми зараз маємо у Сполучених Штатах. Я прибув сьогодні з першим візитом після президентських виборів (у США - ред.). І ми маємо фантастичну програму», - зазначив Порошенко під час зустрічі з українською громадою.

Він пояснив, чому саме важливо, що президент України зустрічається з Трампом раніше від російського лідера Володимира Путіна.

«Дуже важливо, що моя зустріч, як українського президента, в Білому домі буде раніше, ніж зустріч Путіна», - зауважив Петро Порошенко та додав, що це необхідно для того, аби «всі були озброєні інформацією і нікому не залишити жодного шансу на несправедливість».

Президент зауважив, що Україна має дуже міцну двопартійну підтримку у Конгресі США.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня запланована зустріч Порошенка із віце-президентом США Майком Пенсом, на яку завітає Дональд Трамп.