Грузія відмовилася від участі в Євробаченні

Грузія відмовилася від участі в пісенному конкурсі "Євробачення-2009", який пройде в травні в Москві, повідомила РИА Новостикерівник грузинського проекту конкурсу Натіа Узнадзе.

Європейський мовний союз (ЕВС) у вівторок проінформував керівництво Громадського мовлення Грузії про невідповідність тексту пісні We don`t wanna put in, з якою на конкурсі планувала виступити група "Стефані і 3G", правилам змагання. Зокрема, за пунктом 4.9 учасники не повинні використовувати політичні або інші заклики. Грузія могла б змінити текст пісні, представити іншу пісню або навіть іншого учасника. "Колектив відмовляється вносити зміни в текст пісні", - сказала Узнадзе. У середу група "Стефані і 3G" вернулась в Тбілісі із закордону.