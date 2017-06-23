Нардеп Лінько: у вимаганні і шантажі брав участь особисто Гужва (відео)

У вимаганні і шантажі брав участь особисто головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив народний депутат України Дмитро Лінько (фракція Радикальної партії) в коментарі журналістам.

“У вимаганні і шантажі брав участь особисто головний редактор видання “Страна.ua” Гужва”, - заявив парламентарій.

За його словами, в кінці березня до нього звернулися особи, вимагаючи гроші “за не опублікування компрометуючих матеріалів, які були зібрані, слідкуючи за мною”.

“Після цього я звернувся до правоохоронних органів”, - зазначив Лінько.

Він підкреслив, що як політик не збирається “відкуповуватися чи вестися на якийсь шантаж”.

“Російські сили намагаються брати на гачок українських патріотичних політиків, намагаються шантажувати і якось впливати на українську політику”, - підкреслив Лінько.

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Як повідомляв УНІАН, лідер фракції Радикальної партії у Верховній Раді Олег Ляшко повідомив, що Гужва, затриманий за підозрою у вимаганні та отриманні 10 тис. доларів, вимагав ці кошти нібито за неопублікування компромату на народного депутата Дмитра Лінька.

У свою чергу, заступник міністра внутрішніх справ України Вадим Троян під час Години запитань до уряду у парламенті заявив, що слідчі дії щодо Гужви велися з 31 березня.

Як відомо, Гужву затримали ввечері 22 червня після обшуків у редакції видання «Страна.ua».

На своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Юрій Луценко написав: «За матеріалами ДФС і прокуратури м. Києва затримано Ігоря Гужву, який вимагав і отримав 10 тисяч доларів за нерозміщення компрометуючих матеріалів на діючого політика». Луценко додав, що в слідства наявні відео- та аудіодокази.

Сам Гужва заявив, що обшуки у редакції проводилися за сфальсифікованою справою.