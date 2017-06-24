Захист Гужви визначиться з поданням апеляції після вивчення постанови суду про запобіжний захід
При цьому колишній міністр юстиції Олена Лукаш, яка також представляла в суді інтереси Гужви, сказала, що заставу за нього буде внесено.
Захист визначиться з поданням апеляції після вивчення тексту постанови Шевченківського районного суду Києва про обрання головному редакторові видання «Страна.uа» Ігоря Гужви запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Юрій Іващенко повідомив після судового засідання.
"Ми все-таки розраховували, що рішення буде інше. Ті докази, які нібито повинні були надати, вони не були надані", - сказав Іващенко.
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За його словами, адвокати будуть розбиратися з цим в ході досудового розслідування.
"Стосовно застави: суд ухвалив рішення про те, щоб прийняти розмір застави, вище передбаченої законом. Але яку він виклав мотивацію - ми шануємо рішення суду, оскільки текст я ще не бачив", - сказав адвокат.
Він зазначив, що рішення про можливу подачу апеляції буде ухвалено після вивчення постанови суду.
При цьому колишній міністр юстиції Олена Лукаш, яка також представляла в суді інтереси Гужви, сказала, що заставу за нього буде внесено.
"І я знаю, що світ не без добрих людей, і застава за Гужву буде внесена", - сказала Лукаш.
Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.uа». Проти Гужви відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).
За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми, 10 тис. дол., Гужва був затриманий.
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Сьогодні суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
Також сьогодні суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.
Гужва назвав сфабрикованими пред'явлені йому звинувачення в здирстві, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.uа» і посадити його у в'язницю.
Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.