Захист Гужви визначиться з поданням апеляції після вивчення постанови суду про запобіжний захід

Захист визначиться з поданням апеляції після вивчення тексту постанови Шевченківського районного суду Києва про обрання головному редакторові видання «Страна.uа» Ігоря Гужви запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це адвокат Юрій Іващенко повідомив після судового засідання.

"Ми все-таки розраховували, що рішення буде інше. Ті докази, які нібито повинні були надати, вони не були надані", - сказав Іващенко.

Читайте такожГужву відправили в тимчасовий ізолятор

За його словами, адвокати будуть розбиратися з цим в ході досудового розслідування.

"Стосовно застави: суд ухвалив рішення про те, щоб прийняти розмір застави, вище передбаченої законом. Але яку він виклав мотивацію - ми шануємо рішення суду, оскільки текст я ще не бачив", - сказав адвокат.

Він зазначив, що рішення про можливу подачу апеляції буде ухвалено після вивчення постанови суду.

При цьому колишній міністр юстиції Олена Лукаш, яка також представляла в суді інтереси Гужви, сказала, що заставу за нього буде внесено.

"І я знаю, що світ не без добрих людей, і застава за Гужву буде внесена", - сказала Лукаш.

Як повідомляв УНІАН, Гужва був затриманий увечері 22 червня після обшуків в редакції видання «Страна.uа». Проти Гужви відкрито кримінальне провадження за ст. 189 Кримінального кодексу України (вимагання).

За даними правоохоронців, Гужва разом зі спільником Антоном Філіпковським вимагали у народного депутата від Радикальної партії Дмитра Лінька 20 тис. дол. Після отримання половини суми, 10 тис. дол., Гужва був затриманий.

Читайте такожПідозрюваного у вимаганні Гужву доставили в суд, йому загрожує до 10 років в’язниці

Сьогодні суд обрав Філіпковському запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Також сьогодні суд обрав Гужві запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 544 тис. грн.

Гужва назвав сфабрикованими пред'явлені йому звинувачення в здирстві, заявивши, що влада хоче знищити інтернет-газету «Страна.uа» і посадити його у в'язницю.

Депутати від «Опозиційного блоку» заявляли про готовність взяти Гужву на поруки.