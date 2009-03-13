Литвин про одночасні вибори Президента і парламенту

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН вважає доцільним проведення одночасних дострокових президентських, парламентських і місцевих виборів тільки за умови зміни існуючої виборчої системи в Україні.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Верховної Ради, про це спікер заявив у прямому ефірі ТРК «Крим», відповідаючи на запитання, чи вбачає він у проведенні одночасних виборів на всіх рівнях розв’язання існуючих у політикумі проблем.

«Логіка і сенс у такому підході буде лише за умови введення нової виборчої системи», – сказав В.ЛИТВИН.

За його словами, під час виборів, зокрема, у ради всіх рівнів необхідно відмовитися від закритих партійних списків, запровадити механізм звітності депутатів перед виборцями і передбачити можливість їх відкликання.

Разом з тим, голова ВР зазначив, що навіть якщо змінити виборчу систему і прийняти політичне рішення про проведення одночасних виборів на всіх рівнях влади, то їх потрібно буде проводити у скорочені терміни, призначивши для проведення всієї виборчої кампанії строк у два тижні.

В.ЛИТВИН пояснив, що довгі виборчі кампанії та судові процеси, які є наслідком оскарження результатів виборів, дестабілізують соціально-політичну й економічну ситуацію в країні, роблять владу практично бездіяльною, що за нинішніх умов категорично неприйнятно.

Раніше під час зустрічей з мешканцями смт Первомайське В.ЛИТВИН повідомив, що у парламенті розпочалася робота над проектом Виборчого кодексу. У розробці документа беруть участь експерти Венеціанської комісії. За словами спікера, відповідна робоча група має розробити пропозиції щодо «докорінної зміни виборчого законодавства». При цьому В.ЛИТВИН наголосив, що у Виборчому кодексі будуть виписані норми щодо проведення виборів на всіх рівнях влади – від президентських до місцевих.