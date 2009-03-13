Експерт: Вашингтон ніколи не пробачить Ющенку Грищенка

Політологи коментують можливість призначення Надзвичайного і Повноваженого Посла України в Росії Костянтина ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ.

Про це свідчать результати переданого УНІАН опитування Центру досліджень політичних цінностей “АКСІА”. Політичним експертам пропонувалося відповісти на запитання: “Чи має шанси ГРИЩЕНКО стати міністром закордонних справ?”.

Так, керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО вважає, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО не може призначити К.ГРИЩЕНКА міністром закордонних справ України, тому що він є “завзятим противником НАТО”.

“Якщо ГРИЩЕНКО все-таки стане міністром, Вашингтон ніколи не пробачить ЮЩЕНКУ такого вчинку”, - зауважив політолог.

“Він (Вашингтон - УНІАН) назве його неправильним і корупційним. Це вам не газові контракти або розвал “помаранчевої” коаліції”, - додав В.НЕБОЖЕНКО. При цьому він нагадав, що кандидатуру К.ГРИЩЕНКА ще має затвердити парламент.

На думку В.НЕБОЖЕНКА, було б правильно, якби Президент звернувся до “найвідомішого безробітного України” - Арсенія ЯЦЕНЮКА, який є “тямущою молодою людиною” і якому “починати президентську кампанію з міністерської посади набагато інтелігентніше і ефективніше, ніж з парламенту”.

Водночас політолог вважає, що сьогодні будь-який дипломат, який “від імені ЮЩЕНКА стає міністром закордонних справ, є камікадзе”.

“Він на все життя залишиться протеже ЮЩЕНКА, а якщо Президент йде, то залишатися протеже ЮЩЕНКА для такого дипломата означає закінчити свою дипломатичну кар`єру”, - додав В.НЕБОЖЕНКО.

У свою чергу, директор політичних програм Центру досліджень політичних цінностей “АКСІА” Олександр МЕДВЕДЄВ вважає, що кандидатура К.ГРИЩЕНКА “виникає в Секретаріаті Президента не тому що це щира кандидатура Президента”, а тому що “ця кандидатура направлена на розкол можливих домовленостей між фракціями БЮТ і фракцією Партії регіонів”. За його словами, коаліція пропонує призначити на посаду глави МЗС Бориса ТАРАСЮКА, але “вона неприйнятна для Партії регіонів”.

О.МЕДВЕДЄВ переконаний, що кандидатура К.ГРИЩЕНКА є “непрохідною” у ВР. За словами експерта, її висунення на затвердження парламенту було б “черговим кроком Секретаріату Президента, направленим не на консолідацію, а на розкол політичних гравців”.

Політичний аналітик Інституту Євроатлантичного співробітництва Володимир ГОРБАЧ вважає, що Президент, запропонувавши на посаду глави українського зовнішньополітичного відомства кандидатуру К.ГРИЩЕНКА, “в черговий раз може підставитись”. “Адже у випадку призначення Костянтина ГРИЩЕНКА у прем’єр-міністра з`являться аргументи критикувати Президента”, - вважає він. За словами експерта, К.ГРИЩЕНКА “можуть назвати міністром закордонних справ RosUkrEnergo”, оскільки його “так чи інакше пов`язують з Юрієм БОЙКОМ, бо він свого часу балотувався разом з ним в одному списку”.

Разом зі тим директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталій КУЛИК зауважив, що, “якщо Банкова хоче налагодження нормальних, добросусідських відносин з Російською Федерацією, то кандидатура Костянтина ГРИЩЕНКА є для цього ідеальною”.

За його словами, “таке призначення фактично поховало б цю конфронтацію з Росією і одновекторну, нічим не підкріплену орієнтацію на євроатлантичні структури”.

Водночас В.КУЛИК зазначив, що в коаліції є сили, які “зацікавлені в збереженні традиції ОГРИЗКА-ТАРАСЮКА”. Він не виключає, що депутати можуть підтримати кандидатуру К.ГРИЩЕНКА.

На думку експерта, також на посаду міністра закордонних справ може бути запропонована кандидатура Володимира ХАНДОГІЯ, який “є фаховим кадровим дипломатом, який не помічений в конфліктних ситуаціях”.

В.КУЛИК також вважає, що кандидатура Б.ТАРАСЮКА є завідомо “проблемна і скандальна”. “До того ж йому вже 60 років, а це суперечить чинному законодавству”, - додав він.