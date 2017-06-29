Адвокати Януковича звернуться до ЄСПЛ

Адвокати екс-президента Віктора Януковича звернуться до Європейського суду з прав людини через порушення прав Віктора Януковича на захист, гарантованих Конституцією України та Європейською Конвенцією з прав людини. Про це повідомив адвокат Віталій Сердюк, який представляє інтереси Віктора Януковича, передає прес-служба адвокатського об'єднання «AVER LEX».

«Сьогодні під час засідання суд видалився до нарадчої кімнати для розгляду питання щодо поважності причин неявки Віктора Януковича на судове засідання. Однак, вийшов звідти вже з готовим рішенням про «заочне» слухання справи про державну зраду. Таким чином позбавивши захист права на подання заперечень та інших доказів щодо неможливості та незаконності застосування цієї процедури», - наголосив Віталій Сердюк.

«Основним мотивом застосування «заочного» суду є намагання не дати Віктору Януковичу можливості допитати діюче керівництво країни про події лютого-березня 2014 року, чого він раніше вимагав», - підкреслив адвокат.

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Як відомо, сьогодні суд дозволив розглядати справу про держзраду Януковича заочно.

Янукович обвинувачується у вчиненні державної зради, пособництві представникам влади РФ, в умисних діях, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України, в порушення порядку, встановленого Конституцією, веденні агресивної війни, тобто злочинах, передбачених ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110, ч. 2 ст. 437 Кримінального кодексу