БЮТ відмовився брати участь у виборах до Тернопільської облради

Блок Юлії Тимошенко заявив, що не братиме участі у виборах до обласної ради Тернопільської області, оскільки вважає їх “фарсом, організованим Балогою”.

Проведення виборів в Тернополі є порушенням закону, оскільки вони скасовані Верховною Радою України та мають відповідне роз’яснення Центральної виборчої комісії, йдеться у заяві прес-служби блоку.

В умовах кризи будь-які позачергові вибори небезпечні, непотрібні та дестабілізують ситуацію, наполягають у БЮТ.

”По суті, сьогодні Тернопільщина стала заручником клану Балоги, який намагається провести до місцевої ради свої корумповані інтереси. Інших серйозних та обґрунтованих причин проведення виборів не було і немає.

Саме на цих псевдовиборах Балога і Ко намагатимуться випробувати найбрудніші технології з фальсифікацій голосування. На Тернопільщині – на землі, люди якої завжди віддавали беззастережну перевагу демократичним цінностям та ідеалам, хочуть випробувати машину для обдурення людей та нехтування їх думкою.

Ми закликаємо всіх наших прихильників та всіх, кому небайдужа доля Тернопільщини, не брати участі у фарсі під назвою «тернопільські вибори».

Водночас, вважаємо за необхідне зазначити, що ми знайдемо сили і ресурси для того, щоб захистити демократію на Тернопільщині і відновити справедливість у регіоні”.