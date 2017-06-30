Міністр оборони України Полторак запрошений до Пентагону

Міністр оборони США Джеймс Меттіс запросив міністра оборони України Степана Полторака відвідати Пентагон.

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це Полторак повідомив українським журналістам у п'ятницю в Брюсселі після завершення зустрічі з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

"Під час розмови з міністром оборони США Меттісом крім того, що ми обговорили безпекову ситуацію, я також отримав запрошення відбути до Пентагону для обговорення нашої подальшої співпраці між Міністерством оборони США та Міністерством оборони України", - повідомив український міністр.

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Відповідаючи на запитання УНІАН стосовно часових рамок такого візиту, Полторак зазначив, що зараз ще зарано говорити про конкретні дати. "Про час ще важко казати, але я думаю, що через три-чотири місяці ми сплануємо цей візит, де ми обговоримо ті питання, які стоять перед нами. До цього часу може бути прийнятий бюджет (США), де передбачається допомога Україні", - деталізував він.

Міністр оборони України також нагадав, що зі свого боку Меттіс підтвердив свій візит до України.