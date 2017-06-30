Україна продовжить свою підтримку місії НАТО в Афганістані - Полторак

Міністр оборони України Степан Полторак підтверджує, що Україна продовжить підтримувати місію НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

Про це він повідомив журналістів у четвер в Брюсселі після завершення виступу на засіданні Північноатлантичного альянсу на рівні міністрів оборони країн-контрибуторів місії НАТО "Рішуча підтримка" в Афганістані.

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"Незважаючи на постійну загрозу розв'язання Росією агресії проти України, наша підтримка коаліції сил в Афганістані триватиме і надалі. Основні зусилля будуть зосереджені на діяльності груп розмінування та протидії саморобним вибуховим пристроями у складі регіонального командування "Захід"", - повідомив Полторак.

При цьому міністр наголосив, що "чітка позиція України полягає в необхідності адекватного реагування на високу активність терористичних організацій та шовіністських рухів".

"Прикладом дії терористичних угруповань є війна на сході України, яку розв'язала Росія. Ми дуже добре знаємо, якою ціною та зусиллями здобувається мир", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг від імені Організації Північноатлантичного договору подякував Україні за її участь у місії в Афганістані. Разом з тим, Столтенберг не деталізував, яким буде подальший внесок України в місію у зв'язку з планами альянсу збільшити там свою присутність.