Вища рада правосуддя дала згоду на утримання під вартою судді, затриманої на хабарі

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Троїцького районного суду Луганської області Наталії Крівоклякіної, затриманої під час одержання хабара.

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Як повідомили УНІАН в Управлінні інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП, таке рішення було ухвалене на засіданні ради сьогодні, 2 липня, за результатами розгляду подання заступника генерального прокурора – керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Як повідомив доповідач із зазначеного питання, член Вищої ради правосуддя Вадим Беляневич, Крівоклякіна підозрюється в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, а також в інтересах третіх осіб будь-якої дії з використанням наданої влади, вчиненому службовою особою, яка займає відповідальне становище, повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні злочину, передбаченого частиною третьою ст. 368 Кримінального кодексу України.

Крівоклякіну було затримано 30 червня 2017 року під час вчинення злочину, повідомлення про підозру їй вручено 1 липня.

Нагадується, що, відповідно до ст. 126 Конституції України, без згоди Вищої ради правосуддя суддю не може бути затримано або утримувано під вартою чи арештом до винесення обвинувального вироку судом, за винятком затримання судді під час або відразу ж після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно із частиною другою ст. 58 закону «Про Вищу раду правосуддя», подання про надання згоди на затримання судді, утримання його під вартою чи арештом вноситься на розгляд Вищої ради правосуддя генпрокурором або його заступником. Подання про надання згоди на затримання, утримання під вартою чи арешт судді повинно відповідати вимогам, встановленим Кримінальним процесуальним кодексом України, при цьому щодо кожного виду запобіжного заходу подається окреме подання.