Соціалісти побачили в Нашій Україні ”кризу жанру”

Соціалістична партія України вважає, що Україна може приєднатися до Світової організації торгівлі до кінця цього року.

Про це заявив в оприлюдненому сьогодні інтерв’ю газеті “Товариш” та "Сільські вісті" секретар політради СПУ Ярослав МЕНДУСЬ.

“У мене склалося враження, що в України є можливість у найкоротші терміни, до кінця цього року, завершити законодавчу частину роботи щодо вступу до СОТ”, - сказав Я.МЕНДУСЬ.

Водночас, він висловив переконання у тому, що парламенту не треба поспішати з прийняттям необхідних законів.

“Незважаючи на значимість такого документа, я впевнений, що поспішати тут не варто, для нас важливішим є системний аналіз реального стану речей. Багато галузей не готові до роботи на "відкритих ринках", існують серйозні ризики для фінансово-банківського, аграрного секторів, не врегульовані земельні відносини”, - сказав Я.МЕНДУСЬ.

Він додав, що питання вступати чи не вступати до СОТ вже не стоїть, але на порядку денному є інше питання – на яких умовах приєднається Україна до цієї організації.

“При всіх вигодах, які обіцяє нам СОТ, - підвищення інвестиційних рейтингів, залучення нових технологій, розширення ринків збуту - необхідно дуже пильно стояти на варті національних інтересів, законодавчо і економічно захистити українського товаровиробника, сприяти створенню сучасної системи державного субсидування і протекціонізму”, - сказав секретар політради СПУ, додавши, що “будь-який прокол” обернеться мільярдними втратами для української економіки.

Він також висловив переконання у тому, що процес приєднання до СОТ не треба жодним чином політизувати і відкинув звинувачення з боку “Нашої України” щодо того, що СПУ ніби-то гальмує процес приєднання до СОТ.

“Не вважаю за потрібне реагувати на подібні випади: вони мені нагадують певну кризу жанру. Я готовий обговорювати конкретні приклади "гальмування" з боку соціалістів або Партії реґіонів. А якщо їх немає, то нічого "потрясати повітря”, - сказав Я.МЕНДУСЬ.

Як повідомляв УНІАН, лише протягом останнього тижня ряд представників “Нашої України”, зокрема, Анатолій КІНАХ, Роман ЗВАРИЧ та В’ячеслав КИРИЛЕНКО заявляли про те, що Україна може втратити можливість приєднатися в цьому році до СОТ через те, що уряд не може завершити підготовку законопроектів, необхідних для вступу до СОТ. На сьогодні до Верховної Ради подано лише 3 урядових законопроекти з 20 необхідних.

Водночас, 19 жовтня Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради від свого імені 16 законопроектів, необхідних для вступу до СОТ.