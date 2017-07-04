Заступник генсека НАТО анонсує розширення фонду допомоги Україні в сфері кібербезпеки

Заступник генерального секретаря НАТО з питань нових викликів безпеці Сорін Дукару заявляє про поглиблення практичної співпраці та інтеграції дій між Альянсом та Україною та анонсує розширення трастового фонду Україна - НАТО з питань кібербезпеки.

Про це він сказав на зустрічі із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Турчиновим сьогодні в Києві, повідомили у прес-службі РНБО.

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«На даному етапі ми поглиблюємо практичну співпрацю та інтеграцію наших дій», - сказав Дукару та додав, що робота цільового фонду для України з питань кібербезпеки при НАТО визнана задовільною, і «зараз планується розширення його роботи».

Дукару відзначив глибинні реформи сектору безпеки та оборони України, «які є не лише на папері, а дійсно глибинні та направлені на євроатлантичну інтеграцію України».

«Ми сьогодні вийшли на той рівень практичної співпраці, якої до цього ніколи не було. Вірю в європейську та Північноатлантичну інтеграцію України», - наголосив він та підсумував, що безпекові інтереси України та НАТО повністю пов'язані та переплетені.