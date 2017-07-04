Розширення торговельних преференцій у Європарламенті назвали демонстрацією підтримки України

Підтримка Європейським парламентом пропозиції Європейської комісії надати додаткові торговельні преференції є ще одним знаком підтримки з боку Європейського Союзу проєвропейської України.

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Як передає власний кореспондент УНІАН, так прокоментував результати голосування, яке відбулося у вівторок в Страсбурзі в рамках пленарного засідання ЄП, доповідач з цього питання, депутат Ярослав Валеса (група Європейської народної партії, Польща).

«Після лібералізації візового режиму це є наступним знаком того, що Європейський Союз хоче, щоб Україна була проєвропейською і буде сприяти на цьому важкому шляху. Група ЄНП завжди підтримувала зусилля України, тепер настав час це конкретно продемонструвати», - заявив він.

Доповідач вважає, що «нам пощастило своєчасно досягти домовленостей, тому що Україна розраховує на нашу підтримку». «Надавши нові пільги, ми хочемо підтримати поточні реформи, зміцнити малий та середній бізнес та забезпечити необхідний імпульс для збільшення торгових потоків. Я сподіваюсь, це буде вигідним для народу України як економічно, так і політично», - переконаний Валеса.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні Європарламент ухвалив рішення, яким підтримав пропозицію Єврокомісії надати Україні додаткові торговельні преференції. Це рішення ще має бути затверджено Радою ЄС.