Посол Євросоюзу: СБУ треба терміново реформувати, щоб вона зосередилася на контррозвідці

Голова Представництва Євросоюзу в Україні Хюг Мінгареллі закликає без зволікань реформувати Службу безпеки України (СБУ). Про це він сказав в ході 95-го семінару Роуза-Рота у Києві.

Читайте такожВерховна Рада гальмує процес проведення реформ в Україні - Мінгареллі Посол наголосив на важливості реформування СБУ шляхом позбавлення її тих функції, на які вже уповноважені інші правоохоронні органи.

"СБУ значною мірою є нереформованою. Важливо якнайшвидше забезпечити, щоб СБУ зосереджувалася на контррозвідці та протидії тероризму, а також припинити ту її діяльність, яка доручена (іншим) правоохоронним органам ", - заявив Мінгареллі.

Зокрема, він додав, що однією з таких функцій є боротьба з корупцією.

Говорячи про боротьбу з корупцією Мінгареллі зазначив, що в Євросоюзі не побачили кроків української влади зі створення антикорупційного суду. "Дуже важливо завершити реформу судової системи, створити без будь-яких затримок антикорупційний суд. Без нового антикорупційного суду про встановлення верховенства права буде неможливим", - підкреслив Мінгареллі.

За його словами, "ми говоримо про це українській владі протягом вже тривалого часу, але ми не бачили жодних дій з метою прийняття цього нового антикорупційного законодавства".