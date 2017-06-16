"Жорстка критика": в ЄС змінюють ставлення до України - ЗМІ

Жорстка критика з боку Євросоюзу повернулася в Україну.

За останні тижні представництво ЄС видало низку критичних заяв, проте в четвер, 15 червня ми почули те, що давно не звучало від європейських дипломатів.

Глава представництва ЄС в Україні Хюг Мінгареллі заявив, що Верховна Рада фактично блокує необхідні країні реформи. За словами посла, в українському парламенті багато людей, які захищають власні інтереси і блокують процес реформ.

Більш того, він звинуватив "главу комітету Верховної Ради" в антиєвропейському лобізмі.

"Коли ми намагаємося перевірити гармонізацію українського законодавства з ЄС, ми розуміємо, що в профільних міністерствах законопроекти вже створені, вони зареєстровані в Раді, але глава комітету Ради вирішив не просуватися вперед через наявність власних інтересів, і він не хоче сприяти реформам", – сказав Мінгареллі.

Перше питання – кого саме з голів парламентських комітетів мав на увазі дипломат. У представництві ЄС зазначають, що це збірний образ, а не конкретна людина.

Нездатність контролювати голосування в Раді обіцяє стати ще більшою проблемою вже в найближчі місяці. Можливо, саме тому ЄС вирішив діяти на випередження – розуміючи, що вже до осені ця проблема може стати набагато гостріше.

Із 126 директив, які ми повинні були імплементувати в українське законодавство в 2016 році, імплементовані лише 36, з них 23 – повністю, визнає віце-прем'єр з євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Блокування євроінтеграційних проектів у поточному скликанні ВР почалося в перші місяці після її обрання, проте до останнього часу в Брюсселі намагалися не тільки підкреслювати досягнення, але і приховувати проблеми, пише "ЄвроПравда".

Наочна ілюстрація – минулорічний звіт Єврокомісії про виконання асоціації, де Брюссель сипав компліменти на адресу Києва.

Отже, на даний момент є важлива зміна: в ЄС почали вголос заявляти і про проблеми.

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Досі неодноразово доводилося чути, в тому числі від європейських співрозмовників, що поки ЄС свідомо утримувався від критики української влади. Частково це пояснювалося розгубленістю самого Брюсселя, який розумів свою "провину" в затягуванні надання Україні безвізу і ратифікації Угоди про асоціацію.

Як повідомляв УНІАН, раніше Мінгареллі заявив, що Верховна Рада гальмує процес проведення реформ в Україні.

Зазначимо, президент Євроради Дональд Туск привітав українців з початком дії безвізового режиму між Україною і Євросоюзом. Про це він написав у Twitter. "День, який запам'ятається. Безвізові подорожі для українців стали реальністю. Це зближує нас", - написав Туск.