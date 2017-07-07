В російському Радфеді оголосили, що суд у Нідерландах щодо катастрофи MH17 "не буде легітимним"

Голова комітету Ради Федерації з міжнародних справ Костянтин Косачов заявив, що суд у справі про атаку на малайзійський літак Boeing у Донецькій області в липні 2014 року «не буде легітимним» через включення України до слідчої групи. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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«Головне питання - участь в ССД (спільній слідчій групі) України. Це явно зацікавлена сторона, яка могла бути причетна до вчинення злочину і яка в силу цього за визначенням не має права брати участь в слідчих діях. Включення до ССД України свідомо позбавило спільну слідчу групу будь-якої легітимності», - завив Косачов.

«І в цьому сенсі не важливо, де відбудеться суд. Він теж не буде легітимним», - заявив він.

За словами Косачова, викликає питання і решта складу слідчої групи.

«До групи входять, як відомо, п'ять країн - Австралія, Бельгія, Малайзія, Нідерланди і Україна. Щодо Малайзії та Нідерландів питань немає, вони головні потерпілі. Щодо Австралії й Бельгії питань більше, вони уособлюють позицію «колективного Заходу» щодо конфлікту на «південному сході» України, де винуватцем усіх бід огульно і безапеляційно оголошена Росія», - вважає він.

Також він зазначив, що «ось вже» США підтримали рішення спільної слідчої групи про проведення в Нідерландах судового процесу у справі MH17.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама до Куала-Лумпура, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули всі 298 чоловік, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн, більшість загиблих (196 осіб) - громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Голландії 13 жовтня 2015 року обнародувала звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом "Бук".

Міжнародна спільна слідча група в представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.

Місце пуску ракети - селище Первомайське, що перебувало під контролем проросійських сепаратистів. До кола підозрюваних, згідно з доповіддю, входять близько 100 чоловік.

У Кремлі заявили, що доповідь не можна вважати "остаточною правдою", а висновки слідчих назвали "попередніми".

Група журналістів-розслідувачів Bellingcat опублікувала 5 червня на своєму сайті дослідження, яке підтверджує, що "Бук", яким був збитий літак, є російським.

Країни-учасниці розслідування трагедії МН17 домовилися не створювати окремий трибунал і вирішили, що винні постануть перед судом Нідерландів. З Україною буде підписана окрема угода.