Гаряча двадцятка: динаміка протестів антиглобалістів на самітах G20 з 2008 року і до сьогодні (інфографіка)

Заснування G20 як неформального об’єднання найбільших економік світу відбулося 15-16 грудня 1999 року (як подальше розширення G7). Його мета – колегіальне вирішення світових економічних та фінансових проблем.

Під час світової економічної кризи 2008 року роль G20 зросла, оскільки глобалізація світу призвела і до глобалізації фінансових проблем, які потребували ефективного вирішення. Разом із цим, почала набирати силу і протилежна течія – рух антиглобалістів. Цьогоріч у Гамбурзі зареєстровано 27 протестних заходів, прогнозується участь близько 100 тис. осіб, хоча з 2012 року масові мітинги антиглобалістів в рамках самітів G20 були майже відсутні (іноді для цього перекривали доступ будь-кого стороннього у міста проведення).

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За даними аналітиків Corestone Corp., цього року для забезпечення безпеки учасникам саміту – 41 політичному діячеві та 6,5 тис. членам делегацій – залучено 15 тис. полісменів, 4 тис. федеральних правоохоронців, 3 тис. одиниць авто служб порятунку, 11 гвинтокрилів, 153 собаки, 62 поліцейських коней. Довжина огороджувальних бар’єрів складає майже 8 км.

Загалом економіки «двадцятки» становлять близько 85% світового ВВП та дві третини населення світу. Незважаючи на економічну значущість цих країн, вони також мають власні труднощі. У 2016 році лише Німеччина та Південна Корея з усієї «двадцятки» мали профіцит бюджету, тоді як решта країн-членів мали від’ємний бюджетний баланс (де найменший дефіцит – у ЄС, а найбільший – у Саудівської Аравії).



