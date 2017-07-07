Що писали світові ЗМІ про Україну: застаріле обладнання на українських АЕС та очікування завершення судової реформи (інфографіка)

Аналітичний центр Atlantic Council, зокрема, виступив із критикою стосовно ходу імплементації реформ українським урядом. На думку автора статті, Джоша Коена (сам Коен раніше працював у рамках проектів USAID у країнах Східної Європи), уряди США та країн-членів ЄС мають припинити фінансову підтримку Києва, допоки в Україні не буде до кінця проведена судова реформа.

Як свідчать дані аналітиків Corestone Corp., бельгійський EU Observer докоряв українській владі за недотримання положень Конвенції ЕСПО щодо вироблення та використання атомної енергетики. У виданні вважають, що український уряд продовжує експлуатацію деяких зі своїх АЕС, незважаючи на застаріле обладнання, що, у свою чергу, може призвести до катастрофічних наслідків.

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Тим не менше, видання Atlantic Council високо оцінило винахідливість та віру у краще простих українських внутрішніх переселенців, які, покинувши рідні домівки внаслідок конфлікту на Донбасі, знайшли новий дім та нове життя в інших регіонах України.