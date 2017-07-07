Гройсман після візиту до Великої Британії: "Я з оптимізмом повертаюся в Україну"

Україна отримала повну підтримку плану урядових реформ та довела свою позицію з багатьох політичних питань.

Як повідомляє Урядовий портал, про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, коментуючи результати свого триденного візиту до Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.

Він зазначив, що ключовим заходом візиту стала велика міжнародна конференція з питань реформ в Україні, яка зібрала понад 30 керівників дипломатичних відомств, зокрема Канади, країн Євросоюзу та Японії, а також представників міжнародних фінансових організацій.

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Конференція відбулася за всебічного сприяння Уряду Великої Британії. Учасники зібрання висловили підтримку плану реформ Уряду України, відзначили вже досягнутий прогрес і побажали Києву не втрачати швидкості перетворень.

«Маємо абсолютну політичну підтримку і розраховуємо на подальшу економічну співпрацю. Ми виходимо на новий рівень взаємодії зі світом та нашим стратегічним партнером – Великою Британією. Я з оптимізмом повертаюся в Україну», - сказав Гройсман.

Він також нагадав, що під час візиту провів продуктивні переговори з прем’єр-міністром Великої Британії Терезою Мей, головою зовнішньополітичного відомства Борисом Джонсоном, керівництвом Європейського банку реконструкції та розвитку.