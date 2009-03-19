Розпочнеться круглий стіл «Середній клас-2009»

23 березня о 12.00 тижневик «Коментарі:» спільно з мережевою маркетинговою агенцією TNS Ukraine проводять круглий стіл на тему: «Середній клас-2009».

Під час засідання круглого столу будуть оприлюднені результати дослідження TNS та тижневика «Коментарі:» про те, як змінилось становище середнього класу України під час кризи, та обговорені соціально-економічні наслідки цих змін.

Участь у круглому столі беруть:

Ірина Акімова, Заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань економічної політики, член фракції Партії регіонів.

Анна Добривечір, заступник генерального директора TNS Ukraine.

Наталя Королевська, Голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва, член фракції БЮТ.

Костянтин Ващенко, радник прем’єр-міністра України, екс-голова Держкомпідприємництва.

Вадим Денисенко, головний редактор тижневика «Коментарі:».

Віктор Лисицький, економіст, член Ради підприємців при Кабінеті Міністрів України.

Круглий стіл буде проведено в приміщенні медіа-холдингу «Еволюшен Медіа» за адресою: м. Київ, вул.Жилянська 12-а. Початок о 12.00.

З питань акредитації звертатися за тел: 201-43-01,

e-mail: s.yarynych@e-media.com.ua.