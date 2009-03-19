Тимошенко в Брюсселі почула, коли закінчиться криза

На саміті Європейської народної партії його учасники висловили надію на те, що фінансово-економічна криза в світі закінчиться вже 2012-2013 року, після чого почнеться зростання економіки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні на брифінгу журналістам прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО.

На думку учасників саміту, перші ознаки нормалізації ситуації можна буде спостерігати вже наприкінці поточного року.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, під час саміту було визначено кілька проблем, однаково важливих для більшості країн, керівництво яких присутнє на саміті. "Передусім, – наголосила прем`єр, – це те, що всі ринкові механізми повинні діяти, не погіршуючи соціальну ситуацію. Тобто реформи мають відбуватися, ринкові механізми повинні працювати, але під час кризи особливої уваги потребують соціальні питання. І сьогодні обговоренню соціальних питань було присвячено суттєву частину саміту ЄНП".