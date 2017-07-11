Парубій закликав депутатів о 16.00 зібратися на розгляд подань про зняття недоторканності з парламентарів

Голова Верховної Ради Андрій Парубій закрив ранкове засідання і закликав депутатів о 16.00 зібратися на вечірнє засідання для розгляду подань на зняття недоторканності з парламентарів. Як передає кореспондент УНІАН, у засіданні ВР було оголошено перерву до 13.50, проте Парубій з'явився у залі вже о 14.00, коли за регламентом вже має завершуватися ранкове засідання.

Читайте такожРада вирішила сьогодні працювати до завершення розгляду п'яти подань на депутатівВін зазначив, що завершилася дискусія з головами фракцій, для якої перерва і оголошувалася. він також висловив думку, що це не правильно, що парламент не зміг проголосувати за питання призначення позачергових місцевих виборів.

Так, він закрив ранкове засідання і закликав депутатів о 16.00 зібратися в сесійній залі.

Він нагадав, що раніше було ухвалено рішення працювати на сьогоднішньому вечірньому засіданні до завершення розгляду 5-ти вже розглянутих Регламентним комітетом подань Генеральної прокуратури на зняття недоторканності з депутатів.

Як повідомляв УНІАН, генпрокурор Юрій Луценко направив до парламенту подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутатів Андрія Лозового, Олеся Довгого, Євгена Дейдея, Борислава Розенблата, Максима Полякова та Михайла Добкіна.

Однак регламентний комітет визнав умотивованими і обґрунтованими лише подання на Розенблата.

12 липня регламентний комітет ВР розгляне подання на Добкіна.

Верховна Рада відмовилась переносити розгляд усіх шістьох подань на зняття депутатської недоторканності, тому частина з них розглядатиметься сьогодні.