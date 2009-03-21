В Україні існують передумови для силового розвитку подій

Економічна криза, акції протесту, погіршення криміногенної ситуації й реваншизм політиків створюють в Україні умови для можливого силового розвитку подій.

Про це міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив в інтерв`ю тижневику «Дзеркало тижня».

«Симбіоз економічної кризи, акцій протестів, погіршення криміногенної ситуації та реваншистських настроїв політиків, які розпочали президентську кампанію, — наявний. Насправді це і є передумова силового варіанту», — сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, одним з можливих способів почати реалізацію силового варіанту є усунення від влади глави уряду та ключових міністрів за допомогою рішення Ради національної безпеки та оборони з подальшим введенням прямого президентського правління.

«У повітрі давно витає якесь рішення РНБО, яким буде відсторонено від влади прем’єра і ключових міністрів. Зокрема й ЛУЦЕНКА. Як наслідок — надзвичайний стан і пряме президентське правління. Все це планується штучно накласти на масові протести, які можуть охопити всю країну», — заявив міністр.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, реалізувати подібні плани можна тільки шляхом усунення його з посади.

«Такі плани справді існують. Але здійснені вони можуть бути виключно незаконним шляхом. Реалізувати їх можливо тільки захопивши посаду міністра МВС. Саме тому я так заважаю пану БАЛОЗІ та його оточенню», — зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас міністр переконаний, що в державі немає серйозних політичних сил або авторитетних осіб, які можуть дестабілізувати ситуацію в державі.

«"Настоящих буйных мало". З переходом колишньої опозиції у владу їх стало ще менше. Усе блеф (змови студентів, спроби захоплення іноземною державою). Україна дуже миролюбна країна. На сьогодні я не бачу жодної серйозної системної сили чи авторитетної особистості, котра здатна кинути виклик державі», — сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Певну небезпеку для громадського порядку президентські вибори у 2010 році, на думку міністра, становитимуть («Вибори-2010 - справді небезпечна ситуація. Кандидати отримують усе або нічого... Існує багато політиків, для котрих чим гірше, тим краще»), але водночас можна розраховувати на миролюбний настрій простих громадян («Я упевнений, що народ не збирається на війну, що криміналітет не має особливого впливу на політичне життя»).