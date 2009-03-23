Литвин: треба ставити кадрові питання

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН не виключає, що кадрові питання можуть бути розглянуті у Верховній Раді на наступному пленарному тижні.

Про це він заявив під час ефіру на телеканалі ICTV.

«Я переконаний, що через тиждень, коли відбудуться пленарні засідання, треба ставити на розгляд Верховної Ради України ці питання, і щоб Верховна Рада визначалась», - сказав В.ЛИТВИН.

В той же час, як наголосив голова ВР, головне, щоб усі кандидати були тими особистостями, які «мають право претендувати на ці посади». «Я не беру конкретних подань Президента, а говорю загалом, щоб це не були пролобійовані кандидатури, щоб це не були партійні квоти», - зауважив В.ЛИТВИН. Він вкотре наголосив, що це мають бути професіонали та авторитетні особи.