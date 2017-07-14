Хреста їм на "стрижень"

Після захоплюючих баталій довкола зняття депутатської недотокранності та притягнення до кримінальної відповідальності низки народних депутатів, під кінець тижня обранці вирішили завершити тиждень реєстрацією «найочікуванішого» и «найнеобхіднішого» на даний час законопроекту – «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України (щодо читання молитви "Отче наш" відразу після відкриття пленарних засідань)».

Безумовно, без цього документу наші дорогі (у буквальному сенсі) парламентарі не зможуть ухвалити необхідні законопроекти, що забезпечать захист України від кіберзагроз. Не прочитавши чи не послухавши перед роботою «Отче наш», головний радикал не зможе розповісти про «простітуточок», скотиняк та свій стрижень. Медична реформа так і залишиться лише скандальним проектом без свого логічного завершення, а тисячі пенсіонерів зможуть спокійно спати, знаючи, що депутати нічого не вчудили з пенсійною реформою, бо Парубій забув зачитати «Отче наш» перед розглядом питання.

Не прочитавши чи не послухавши перед роботою «Отче наш», головний радикал не зможе розповісти про «простітуточок», скотиняк та свій стрижень

Сотні важливих законопроектів місяцями та роками припадають пилом у Верховній Раді – а депутати пропонують молитися.

«Отче наш» - це саме той рецепт, який, напевно, має очистити парламент від несумлінних народних обранців. Депутати перестануть прогулювати засідання, не будуть лаятися з трибуни та битися на очах у всього світу. Таке поняття, як кнопкодавство в українському парламенті, зникне. Навіть Добкін-молодший більше не буде усамітнюватись за колоною з цікавою субстанцією (хіба, може, з кадилом), а Розенблат не буде розповідати про «такую жизнь с этой дебильной страной».

…Стаття 35 Конституції України визначає право громадян (в тому числі й депутатів) на свободу світогляду і віросповідання, а жодна релігія не може бути визнана державою як обов'язкова. Та обов’язково знайдуться ті, хто почне виправдовувати чергове використання нардепами паперу, на якому надрукована нашу Конституція, не за призначенням – мовляв, гірше точно не стане, а там, біля Ради, - аномальні зони, тектонічні розломи проходять і таке інше.

Але ж, серйозно. Можна читати «Отче наш», можна танцювати з бубном навколо вогнища, можна малювати пентаграми і викликати демонів (хоча і вже кількасот у залі під куполом годуємо). Але це не допоможе парламентарям чесно голосувати, ходити на засідання та перестати торгувати своїми запитами, кнопконатисканнями та законопроектами.

Хіба що після читання «Отче наш» кожен народний обранець висповідається у пастора Катерини з НАБУ, або, принаймні, отримає кадилом по потилиці – щоб закріпити «успіх».

Олександр Топчій