УТ-1 передумав пускати Ющенка у прямий ефір?

О 14.00 Національна телекомпанія України транслюватиме виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА під час Міжнародної спільної Конференції Україна-ЄС з модернізації газотранспортної системи України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, о 15.15 НТКУ транслюватиме зустріч В.ЮЩЕНКА та голови Європейської комісії Жозе Мануеля БАРРОЗУ, що відбудеться в рамках конференції.

Раніше повідомлялося, що о 12.45 Національна телекомпанія України транслюватиме у прямому ефірі виступ Президента України Віктора ЮЩЕНКА на Міжнародній спільній конференції Україна-ЄС з модернізації газотранспортної системи України.