Звинувачення США на адресу України: якими будуть наслідки

Те, що США підозрюють Україну у втручанні в американські вибори 2016 року, навряд чи можна назвати скандальною історією. Поки що це - дуже велика неприємність. Для того, щоб ця ситуація стала скандалом, вона має далі розвиватися.

Читайте такожТрамп готовий зняти санкції з Росії в разі досягнення угоди, яка влаштовуватиме Україну - ЗМІПроте, хай там як, але дана ситуація вже стала дуже неприємною новиною для України. Тому що, навіть якщо документально не буде доведено, що Україна причетна до того, в чому її звинувачують, осад залишиться в будь-якому разі. Адже головна заступниця прес-секретаря Білого дому Сара Сандерс уже заявила, що змова України з Демократичною партією підкріплена більшою кількістю доказів, ніж втручання Росії в американські вибори на користь республіканців. А кандидат на посаду директора ФБР сказав, що із задоволенням вивчатиме питання про те, було чи не було українське втручання під час виборів у США.

В даній ситуації українське посольство вчинило абсолютно правильно — воно одразу офіційно заявило, що нічого такого не було. Але у випадку, якщо будуть документальні підтвердження цього факту, особи, які здійснювали це втручання, повинні будуть понести за це відповідальність. Це потрібно буде зробити обов’язково.

Крім того, потрібно буде шукати таких кандидатів на посади, які відповідають за відносини зі Сполученими Штатами Америки, які були б прийнятні для нинішньої адміністрації Трампа. Можливо, це варто було б зробити вже зараз. З іншого боку, якщо зараз здійснити такі призначення, це виглядатиме як визнання Україною своєї провини.

Повторюся, навіть якщо це втручання України у виборчий процес в США не буде доведено, цей факт все одно залишатиметься неприємністю, яка жодним чином не буде покращувати взаємовідносини України та Штатів. Тому треба шукати варіанти, як звести до мінімуму всі негативні наслідки, які можуть бути, і які вже, певною мірою, є.

Також не виключаю варіант, який уже обговорюється у самих Штатах, зокрема, демократами, — це є просто переведенням фокусу уваги. Так в Америці можуть намагатися «перевести стрілки» — мовляв, не тільки Росія допомагала республіканцям на виборах, але й Україна — демократам. Такий маневр цілком міг бути використаний, щоб ввести в оману.

Читайте такожЗаокеанська таємниця Порошенка та Тимошенко: ЗМІ дізналися, скільки українські політики платять американським лобістамЯкщо справді має місце цей варіант, то суттєвих мінусів для України не буде. І всі ті, хто затіяв цю історію, знають, що такого насправді не було, але вони мусять це робити, аби полегшити ситуацію для себе — щоб перемкнути увагу із звинувачень адміністрації Трампа у співпраці з Росією на щось інше. Якщо такий технологічний хід зроблений із такою метою, для України негативні наслідки будуть мінімальними, або ж їх не буде взагалі.

Натомість, якщо ці звинувачення стануть доведеним фактом, це, звісно, буде вкрай недобре для України.

Насправді поки що все для України виглядає не дуже «гуд»: ніби сонце світить, але ми його не бачимо, бо воно закрите хмарами. Тепер наше завдання — ці «хмари» розігнати. Тобто хтось повинен буде понести відповідальність, кимось доведеться пожертвувати, а потім у приватних розмовах довести американцям, що Україна в цілому тут ні до чого.

Віталій Бала, директор Агентства моделювання ситуацій