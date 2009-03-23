Учасники мітингу в Сімферополі вимагали заборонити Меджліс

Сьогодні в Сімферополі біля будівлі Представництва Президента в Криму відбувся мітинг, приурочений до 5-ї річниці трагічних подій у «Cotton club».

Як передає кореспондент УНІАН, учасники мітингу зажадали заборонити Меджліс кримських татар і виключити з Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України Куртсєїта АБДУЛЛАЄВА – одного з організаторів масової бійки в сімферопольському барі Cotton club у 2004 році. За даними міліції, в акції взяли участь до 100 чоловік.

Активісти Російської громади Криму, партії «Російський блок», Російського молодіжного центру Криму і козачої громади «Соболь» прийшли з транспарантами: «Ющенко! Прибери Абдуллаєва зі своєї адміністрації!», «Кримінальний злочинець Абдуллаєв – радник Президента!», «Коттон не має повторитися!».

«Ми вимагаємо від Президента України ліквідації екстремістського угруповання «Меджліс-Курултай» як основного джерела міжнаціональних і міжрелігійних конфліктів у Криму», – заявив лідер Російського молодіжного центру Криму, депутат кримського парламенту Андрій КОЗЕНКО.

Учасники мітингу пов`язали джинсові стрічки і російські триколори на огорожі Представництва Президента в Криму.

Як повідомляв УНІАН, 23 березня 2004 року в Сімферополі в молодіжному барі «Cotton club» сталася масова бійка між кримськими татарами і слов`янами, внаслідок чого 9 чоловік було госпіталізовано, з яких троє у тяжкому стані з ножовими пораненнями. За обома фактами було порушено кримінальні справи, які згодом були об`єднані в одну кримінальну справу.

29 грудня 2004 року суд Центрального району Сімферополя своїм рішенням засудив К.АБДУЛЛАЄВА, якого визнали організатором по двом епізодам, до 9 років ув’язнення. Решта п`ятеро підсудних були засуджені до строків від 1,5 до 8 років позбавлення волі. Апеляційний суд Автономної Республіки Крим залишив без змін вирок місцевого суду.

Влітку 2007 року К.АБДУЛЛАЄВА було помилувано Президентом України В.ЮЩЕНКО.

Ряд Громадсько-політичних організацій автономії (зокрема, активісти партії «Російський блок» і Російської громади Криму) вимагали від глави держави виключити К.АБДУЛЛАЄВА з Ради представників кримськотатарського народу при Президентові України.

У березні 2008 року, за даними Представництва Президента в Криму, лідер Меджлісу Мустафа ДЖЕМІЛЄВ передав на затвердження В.ЮЩЕНКУ новий список членів Ради представників кримськотатарського народу при Президентові, в якому немає К.АБДУЛЛАЄВА.