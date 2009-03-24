Яценюк упевнений, що отримає парламентську більшість за рік

Лідер руху "Фронт змін", народний депутат фракції "Наша Україна – Народна самооборона" Арсеній Яценюк переконаний, що матиме більшість у парламенті наступного скликання. Про це він заявив напередодні в ефірі програми "Свобода слова".

Яценюк впевнений, парламентську більшість він отримає через рік, коли будуть вибори. Водночас, серед політичних сил він не бачить імовірних союзників, з якими можна було б утворити коаліцію у Верховній Раді. Арсеній Яценюк вважає, що на сучасній політичній арені таких сил немає. Саме задля цього, на його думку, в парламент треба пустити нових людей.

Яценюк також запевнив, що наступним кроком після громадського руху "Фронт змін" буде створення політичної партії. При цьому він наголосив, що до партії через праймеріз дійдуть тільки найкращі.

Арсеній Яценюк: "Я сьогодні не бачу для себе жодної політичної сили, з ким би я був союзником. Якщо мова йде про окремих політиків, то у дуже багатьох політичних партіях є достойні люди. Напевно, вони могли би приєднатися до цього руху. Але, що стосується політичних сил, поки що, і так буде надалі, в мене є тільки політичні опоненти, політичних друзів немає".

ICTV