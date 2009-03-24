Тимошенко знайшла в Азії інвестора для модернізації ГТС

Україна розглядає Японію як ключового інвестора проекту з модернізації газотранспортної системи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністра України Юлія ТИМОШЕНКО сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів, коментуючи запланований візит до Японії української урядової делегації.

«Ми розглядатимемо понад 20 питань під час мого візиту до Японії, але одне з питань – це, зокрема, в рамках підписаної вчора спільної декларації з Європейським Союзом – залучення японських компаній як ключових інвесторів для реконструкції та модернізації газотранспортної системи України», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, візит Ю.ТИМОШЕНКО до Японії заплановано на 25-26 березня.