Голлівудський режисер Даррен Аронофські презентує у Києві свою нову картину «Рестлер»

29 березня о 16.00 у кінотеатрі «Батерфляй Ультрамарин» (Київ, вул.Урицького, 1-а, ст. м. Вокзальна) культовий голлівудський режисер Даррен АРОНОФСЬКИ представить глядачам і пресі свою нову картину «Рестлер», що вийде в прокат 16 квітня.

Фільм Даррена АРОНОФСЬКИ «Рестлер» вже завоював на Венеціанському фестивалі «Золотого лева» й отримав три премії «Золотий глобус», а також двічі номінувався на премію «Оскар» - «За кращу чоловічу роль першого плану» (Мікки РУРК) та «За кращу жіночу роль другого плану» (Маріса ТОМЕЙ).

Головні ініціатори приїзду АРОНОФСЬКИ до України - Сергій ТИГИПКО та інвестиційно-фінансова група «ТАС», завдяки яким в Україні вже відбулися фестивалі «Нове німецьке кіно», «Нове британське кіно», «Французькі вечори», й нині проходить показ фільму «Мільйонер із трущоб».

29 березня о 18.00 (після пред-прем`єри) в залі «Батерфляй Ультрамарин» Даррен АРОНОФСЬКИ дасть прес-конференцію.

Акредитація журналістів на пред-прем`єру та прес-конференцію обов`язкова.

Акредитуватися можна за адресою press@arthousetraffic.com до 26 березня.