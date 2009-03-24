Тимошенко про реакцію: може, Росії і не сподобалося, що Шахтар виграв у ЦСКА...

Прем’єр Юлія Тимошенко заявляє, що підписання спільної декларації між Україною і ЄС по модернізації ГТС не заперечує можливість Росії брати у цьому участь.

Про це вона заявила у вівторок на брифінгу.

"Не треба сприймати, що щось погане було зроблено по відношенню до Росії. Росія може брати участь так само в інвестиційних проектах, в реконструкції і модернізації. Про це вчора було заявлено і паном Баррозу і євро комісарами і мною", - сказала Тимошенко.

"Але фундаментальний інтерес в енергетичній сфері України вчора був захищений на багато десятиліть вперед"

"Я знаю, що вчора російській делегації не все сподобалося. Але, можливо Росії і не сподобалося, що Шахтар виграв у ЦСКА. Це ж не є зрада національних інтересів Росії. Це просто перемога", - наголосила Тимошенко.

"Так само і вчора не програла Росія, не програла Європа, Україна просто захистила свої національні інтереси достойно і чітко, захистила головну свою транзитну газову магістраль", - додала прем’єр.

Українська правда