Тимошенко: до скасування пільг депутатам залишився тиждень

Блок Юлії Тимошенко розраховує, що наступного тижня (31 жовтня – 3 листопада) Верховна Рада ухвалить закон про скасування пільг для народних депутатів України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції сказала лідер БЮТ Юлія ТИМОШЕНКО.

«Ми на наступний сесійний тиждень знову внесли законопроект про скасування пільг (народним депутатам – УНІАН), де об’єднали усі зауваження і пропозиції», - повідомила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила сподівання, що голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ, виконуючи свої обіцянки перед суспільством, поставить цей законопроект на розгляд повторно.

За її словами, фракція БЮТ уже вносила схожий законопроект, але для його ухвалення не вистачило декілької голосів депутатів від Партії регіонів.

Вона запевнила, що жоден із депутатів від фракції БЮТ цього скликання не отримував компенсації на житло.