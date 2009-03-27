Азаров зрозумів, що Тимошенко от-от увімкне друкарський верстат

Голова комітету з питань фінансів і банківської діяльності Верховної Ради України Микола АЗАРОВ піддав критиці антикризові зміни до бюджету, підготовлені урядом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сьогодні заявив журналістам у ході російсько-українського форуму в Москві.

За його словами, що у підготовлених змінах головного державного фінансового документу «абсолютно не обгрунтоване збільшення доходу бюджету на 7,7 млрд. грн.».

“Чи можна одержати надбавку 5,5 млрд. грн. від ПДВ при здійсненні митного оформлення газу, завезеного у минулих періодах, 0,2 млрд. від податкової заборгованості НАК «Нафтогаз» і 0,4 млрд. грн. від розстроченої сплати податку на прибуток, при тому, що 11 березня уряд надав «Нафтогазу» на 2009 рік розстрочку в оплаті податкових платежів?», - додав він.

М.АЗАРОВ також вважає, що вимоги до Національного банку до 1 травня внести 4 млрд. грн. як перевищення доходів над витратами за 2008 рік, а потім щокварталу авансом вносити аналогічні платежі за 2009 рік, не можна вважати реальними доходами Держбюджету.

«Що це, як не переведення відповідальності за неодержані доходи бюджету на друкарський верстат, тим більше, що вказані кошти у поточному році в балансі бюджету не враховані. До законопроекту навіть прямо додали норму, що дефіцит покриватиметься коштами Національного банку», - зазначив він.

М.АЗАРОВ критикує запропоновані урядом зміни, зокрема, через те, що ними не змінюються макроекономічні показники, не збільшується розмір прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати, не збільшуються житлові субсидії і дотації регіонам.

Він також зазначив, що запропоновані урядом зміни «припускають паразитування на емісійних коштах Нацбанку і неприкрите лобіювання комерційних інтересів «Нафтогазу».

М.АЗАРОВ вважає, що НАК «Нафтогаз України» замість донора бюджету може стати «насосом для відкачування з нього грошей».

«Уряд ТИМОШЕНКО стурбований лише одним: звідусіль витягнути гроші, щоб «Нафтогаз» зміг розплатитися за зовнішніми контрактами. Тому Кабмін запропонував збільшити монополістові бюджетну компенсацію різниці між «унікальною» ціною імпортованого газу і ціною його реалізації підприємствам теплокомуненерго, а також ввести не передбачену законом компенсацію бюджетним установам – усього на 6,1 млрд. грн.» - сказав він.

Крім того, голова комітету з питань фінансів і банківської діяльності ВР підкреслив, що в бюджетних розрахунках уряд використовував офіційний курс НБУ, що дає підстави сьогодні «Нафтогазу» вимагати у Нацбанку продажу валюти за цим курсом.

«Очевидно, з таким підходом проблема розрахунків за імпортований газ вирішена не буде, бюджетні гроші підуть у «чорну дірку».

Разом із тим, він вважає недоцільним розширення функцій Аграрного фонду щодо закупівель дизельного пального і добрив.

«Це функція зовсім не Аграрного фонду, а Держрезерву, але й коштів Аграрному фонду на дизпальне і добрива не додається», - сказав М.АЗАРОВ.

Як повідомляв УНІАН, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО очікує, що 31 березня Верховна Рада проголосує за черговий пакет антикризових заходів, що дозволить одержати другий транш кредиту Міжнародного валютного фонду.

До антикризового пакету, за словами прем`єра, входять законопроекти про підвищення акцизних зборів на тютюнові вироби й іншу продукцію, про внесення змін до Державного бюджету щодо збалансування бюджету Аграрного фонду і фінансового плану НАК «Нафтогаз України», а також про введення «справедливих» внесків до Пенсійного фонду.

Кабінет міністрів вніс на розгляд ВР проект змін до Закону «Про державний бюджет України на 2009 рік», яким пропонується розширити функції Аграрного фонду України, надавши йому дозвіл проводити закупівлі дизельного пального і мінеральних добрив.