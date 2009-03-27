У Ющенка переконані: реакція Москви на газову декларацію - це емоції

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ запевняє, що російські компанії, спеціалісти і фінансові інституції є для України бажаними учасниками співпраці в контексті модернізації української газотранспортної системи.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це він сказав під час прес-конференції для європейської преси.

Водночас Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що “це співробітництво має бути за тими правилами і принципами, про які ми домовилися на конференції у Брюсселі 23 березня і зафіксували у спільній заяві: це прозорість, комерційна привабливість, зрозуміле походження технологій, кредитів, а також зрозумілі варіанти повернення запозичень і розподілу прибутків від реалізації комерційно привабливих проектів».

Як заявив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ, «Російська Федерація є, була і буде стратегічним партнером України, так само як стратегічним партнером Європейського Союзу, зокрема, у контексті поставок природного газу. Росія є, була і буде чи не найбільшим постачальником газу європейським споживачам, включаючи українських споживачів».

Він наголосив на тому, що тема модернізації української газотранспортної системи від початку 2006 року обговорювалося з російською стороною на всіх рівнях - глав держав і урядів, міністерств і корпорацій. «Це був перманентний процес», - зазначив він.

За словами Б.СОКОЛОВСЬКОГО, Росію завжди запрошували на міжнародні форуми, в тому числі на Енергетичний саміт у Києві 23 травня 2008 року, однак вона відмовлялася брати участь у багатьох таких заходах і, відтак, обговоренні питань модернізації української ГТС.

Коментуючи реакцію Росії на проведену 23 березня цього року у Брюсселі міжнародну донорську конференцію, Б.СОКОЛОВСЬКИЙ нагадав, що російська делегація була запрошена і взяла участь у цьому заході, що свідчить про зацікавленість російської сторони у модернізації української ГТС. Окрім того, російська сторона була проінформована про хід підготовки цієї конференції, яка тривала фактично три роки.

«Тому виглядає дещо дивною реакція російської сторони. Хотілося б вірити, а я в цьому переконаний, що це наразі емоції, можливо, від недостатньої поінформованості, і сподіваюся, що ці емоції скоро минуть», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

За його словами, українська ГТС є стратегічним інструментом взаємодії України, Європейського Союзу і Російської Федерації. «Дуже важко когось відділити від цього трикутника. Отже, наскільки цей інструмент буде модерним, надійним, сучасним - це і визначатиме стратегічне партнерство у цьому трикутнику на багато років вперед», - сказав Уповноважений Президента України.

В цілому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ позитивно оцінив результати конференції у Брюсселі, яка започаткувала практичний етап здійснення модернізації української ГТС після трирічних міжнародних переговорів. За його словами, це знакова подія для України, ЄС та Росії.

Він наголосив на тому, що підсумковий документ конференції - Спільна заява - свідчить про довіру до України з боку європейських партнерів та створює необхідні політичні та організаційні передумови для глибокого реформування українського газового сектору, включаючи ГТС, з метою приведення до стандартів і норм країн ЄС.

Б.СОКОЛОВСЬКИЙ наголосив, що пропозиція з модернізації повністю відповідає українському чинному законодавству, зокрема, в частині визначення форми власності та оператора газотранспортної системи.

Окрім того, Спільна заява свідчить про те, що українська ГТС сприймається як невід`ємна частина системи постачання газу до європейських споживачів, а також підтверджує її комерційну привабливість, додав він.

«Ми переконані, і це думка не лише українських фахівців, що маршрути транспортування газу зі сходу на захід через територію України є найбільш оптимальними з точки зору затрат на транспортування. І фізика, і закони гравітації, і закони лінійного простору дають безпосередню відповідь, що це є найкоротший шлях поставок газу зі сходу. Йдеться не лише про російський газ, а й про газ, який частково поставляється з країн Центральної Азії та інших регіонів, про які зараз активно говорять як про перспективних постачальників, зокрема Каспійського регіону», - сказав Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.