Міжнародний інвестиційний бізнес-форум для машино- і приладобудівної галузі

Проект ЄС запрошує українські та іноземні малі і середні підприємства взяти участь у міжнародному інвестиційному бізнес-форумі для машино- і приладобудівної галузі, Київ, 1 квітня.

Проект Європейського Союзу (ЄС): «Підтримка розвитку ділової спроможності українських малих та середніх підприємств – міжнародний аспект» впроваджується WYG International (Великобританія) у Київській, Львівській і Харківській областях.

Головний партнер проекту - Державний комітет України з питань регуляторної політики та підприємництва.

Перший захід з розвитку партнерства, організований Проектом – Міжнародний інвестиційний бізнес-форум для компаній машино- і приладобудівної галузі відбудеться 1 квітня під час міжнародної торгової виставки інструментів та обладнання INTERTOOL (31 березня – 3 квітня).

Форум проходитиме у Конференц-залі Міжнародного виставкового центру, Київ, Броварський проспект, 15, метро «Лівобережна», з 10.00 до 17.00.

Програма Форуму включає презентації українських і міжнародних експертів щодо перспектив бізнес-співпраці між іноземними компаніями та компаніями Харкова та Харківської області. Учасники Форуму також матимуть можливість зустрітися і обговорити пропозиції щодо співпраці, представлені бенефіціарами Проекту – машино/приладобудівними малими та середніми підприємствами Харківської області

Під час форуму відбудеться також прес-конференція (після вступної промови, з 11.15 до 11.30.) Головні доповідачі: Cвітлана Свищева, Заступник голови Держкомпідприємництва України; Грігоріус Контзоглу, Менеджер проектів, економічний розвиток та інноваційна політика, Представництво Європейської Комісії в Україні; Кен Накбар, Керівник Проекту ЄС.

Для отримання більш детальної інформації, звертайтесь до:

Кена Накбара, керівника Проекту: ken.nachbar@sme-int.com.ua

Олександра Кірілкіна, експерта з розвитку бізнесу: akirilkin@gmail.com

Реєстрація представників засобів масової інформації: Наталія Мартиненко, експерт зі зв’язків з громадськістю nataliya.martynenko@sme-int.com.ua (067) 904-92-84

Інформація по захід:

http://www.sme-int.com.ua/ua/events/upcoming_events.html

Прес-реліз:

http://www.sme-int.com.ua/files_uk/sme_support/inward/April_Investment%20Forum_press%20release_ua.pdf